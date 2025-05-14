 

Советский межпланетный аппарат «Космос-482» упал в Индийский океан

14.05.2025, 9:15, Разное
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Вопреки самым мрачным прогнозам, застрявший 53 года назад на околоземной орбите советский межпланетный космический аппарат «Космос-482» наконец-то благополучно вернулся на Землю, приводнившись в юго-восточной акватории Индийского океана, в 560 км западнее Джакарты.

Впрочем, «благополучным» такое возвращение можно назвать весьма условно. С одной стороны, свою космическую миссию — полет к Венере — он так и не выполнил из-за аварии, вынужденно став на 53 года искусственным спутником Земли. Зато падение в безлюдный район Индийского океана неуправляемого, вышедшего из строя космического аппарата, летящего к Земле со скоростью 242 км/ч — несомненная удача.

Траекторию падения «Космоса-482» внимательно отслеживали «Роскосмос», Европейское космическое агентство, Космические силы США и еще несколько независимых космических агентств, что позволило точно идентифицировать этот объект, и даже зафиксировать раскрытие парашюта, изрядно постаревшего за 53 года.Источник &#8212 ESA


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