Столкновения в столице Ливии продолжаются, новые жертвы

Вечером 13 мая и в ночь на 14 мая в нескольких районах столицы Ливии – Триполи – происходили вооруженные столкновения, пишет местное издание “Аль-Уасат”.

По предварительным данным, вечером и ночью в Триполи были убиты не менее шести человек.

В ночь на 13 мая в Триполи был убит начальник службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли. Судя по имеющимся данным, аль-Кикли застрелили в штабе 444-й бригады военного округа Триполи. В городе происходили вооруженные столкновения.

Утром 13 мая министерство обороны Правительства национального единства Ливии объявило об “успешном” завершении военной операции в Триполи. При этом сообщается, что были даны “указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности”. Однако, судя по всему, навести порядок и обеспечить безопасность не удалось.