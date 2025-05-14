Рупор кремлевской пропаганды: Запрет на раздел доходов участника СВО

Госдума фактически собирается ввести запрет на раздел имущества участников СВО после целой серии скандалов с фиктивными браками, где "жена" преследовала цель нагреть участника СВО или же получить "гробовые".

О необходимости такого запрета начали говорить еще в 2023 года. К 2025 году разродились и мошенницами станет сложнее претендовать на раздел имущества бойцов. Но конечно от этого грязного бизнеса некоторые особи не откажутся.

Ну и так, несколько историй для примера.

Житель Тверской области фиктивно женил свою дочь на участнике СВО, чтобы впоследствии получить выплату за его гибель.

В городе Удомле сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали местного бизнесмена Сергея Дмитриенко за попытку мошенничества с выплатой от Минобороны.

Мужчину подозревают в том, что он фиктивно выдал замуж свою дочь за военного, чтобы потом она могла получить от государства 13 млн рублей, положенных вдове в случае гибели бойца. А перед этим предприниматель сам же и убедил одинокого мужчину, который на 30 лет старше невесты, отправиться на фронт.

Когда планы мошенника сорвались, он предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в 2 млн рублей. При передаче денег мужчину и задержали.

Теперь на Дмитриенко завели два уголовных дела — о попытке мошенничества с соцвыплатами и о даче взятки.

https://www.ntv.ru/novosti/2862993/ – цинк

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Краснодарском крае бывшая жена бойца специальной военной операции (СВО) на Украине присвоила «гробовые» выплаты, перечисленные детям. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

После развода супругов прошло уже несколько лет, однако, по данным ведомства, узнав о смерти экс-мужа на фронте, россиянка обратилась за выплатами.

Деньги полагались детям военнослужащего, поэтому женщина сообщила сотрудникам органов опеки, что средства пойдут на покупку жилья для них.

Получив более 3,3 миллиона рублей, россиянка потратила их на свои нужды и поплатилась. Ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Дело направили в суд.

Ранее в Крыму лишенная родительских прав мать оставила дочь бойца СВО без выплат. Она сняла с ее счета 2 миллиона 236 тысяч рублей и потратила их на покупку недвижимости для одного из своих родственников.

https://lenta.ru/news/2025/04/29/rossiyanka-prisvoila-grobovye-vyplaty-boytsa-svo-posle-razvoda-s-nim-i-poplatilas/?ysclid=mamo0ez0e3392773445 – цинк

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Приморском крае семейную пару заподозрили в мошенничестве с получением денежной выплаты за погибшего участника специальной военной операции на Украине. Супруги были задержаны. По версии следствия, они придумали целую мошенническую схему, чтобы получить «гробовые». Подозреваемые убедили знакомого жениться на пенсионерке и подписать контракт с Минобороны. После его гибели они присвоили денежные средства, перечисленные на счет вдовы бойца.

https://dzen.ru/a/Zh1W7mFMFXq3l5gd?ysclid=mamo1xm5n8127909200 – цинк

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В феврале 2023 года Павел в составе спецназа уехал в зону специальной операции. За месяц до отъезда он заключил брак с матерью своего ребенка и также оформил на жену генеральную доверенность на имущество.

— Однако, вернувшись домой в июне в тяжелом состоянии после серьезного ранения, боец обнаружил пустые банковские счета и проданную квартиру, купленную не в браке, — сообщалось в телеграм-канале.

Также, по данным канала, супруга подала на развод и не дает Павлу видеться с их ребенком. Кроме того, с новым сожителем женщина пытается выселить участника СВО с их общей дачи.

Как сообщили в пресс-службе СК России, глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об итогах проверки по факту случившегося

https://59.ru/text/incidents/2024/09/22/74112182/ – цинк

И такого много еще.

Таких нехороших людей надо укатывать по полной и лишать родительских прав.

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Источник: Colonel Cassad

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