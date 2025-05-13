 

Мнение: С какой работой не справится школьник?

13.05.2025, 22:35, Разное
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В комментариях прозвучало в адрес сборщиков компьютеров: «это работа для школьников средних классов. Я бы написал просто “неквалифицированная”, но колдырям её лучше не доверять».

Действительно: ответственный 13-летний школьник, даже ленивый и безразличный к технике, вполне может собирать компьютеры. Вставляешь по очереди детали в корпус, стараясь ничего не сломать, привинчиваешь и защёлкиваешь. Тут высшее образование не нужно.

С другой стороны, много ли вообще в современной экономике работ, с которыми не справится после короткого обучения 13-летний подросток? Водитель? Продавец? Клерк? Автослесарь? Фрезеровщик? Фасовщик? Пекарь? Изготовитель печатей?

Пожалуй, шестиклассники могли бы претендовать на 95% рабочих мест, если бы им не надо было учиться в школе, и если бы закон не запрещал им работать на большинстве работ.

Поэтому претензия «тут и школьник справится» меня удивляет. Конечно же, справится — как и с большинством других современных работ. А вы полагали, что без интегралов, которые школьникам скармливают в 11-м классе, даже кухню по запросу клиента спроектировать нельзя?

Источник: Место для дискуссий


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