 

Рупор кремлевской пропаганды: Подготовка к Стамбулу 2

13.05.2025, 22:05, Разное
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Наступило 13 мая и все угрозы кокаиновой коалиции так угрозами и остались. А так вчера забавно сучили ножками, вели отсчет, угрожали.

В итоге, боевые действия как шли, так и идут. А назначенные Путиным переговоры в Стамбуле 15 мая находятся в процессе подготовки. Россия, США, Китай, Бразилия и Турция поддерживают эти переговоры.
Соответственно, РФ достаточно технично обезвредила ультиматум про 30дневное перемирие.
Кокаиновой коалиции теперь приходиться перестраиваться и угрожать санкциями, если Путин не будет встречаться с Зеленским или если Россия в Стамбуле не пойдет на перемирие.

Путину с Зеленским сейчас встречаться незачем. Судя по публикациям в отечественных СМИ в делегацию войдут Лавров, Ушаков и возможно Мединский (аха-ха). Зеленский заявил, что ни с кем в Стамбуле кроме Путина он встречаться не будет. Но может и не встречаться. Поставлен вопрос о переговорах делегаций, Зеленский там без надобности.

Относительно же перемирия, Россия не против его обсуждать, но при выполнении конкретных условий связанных с остановкой поставок оружия и верификации нарушений перемирия. Что пока что маловероятно.

Так что пока война идет свои чередом, а уже 15 и чуть позже мы узнаем, насколько РФ и США смогли сблизить свои позиции и насколько сильно США смогли/захотели нагнуть кокаиновую коалицию.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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