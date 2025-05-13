В Париже при свете дня налетчики попытались похитить близких главы криптовалютной биржи

Вооруженные преступники предприняли днем 13 мая попытку похитить в 11-м округе Парижа дочь и внука предпринимателя, занимающегося криптовалютами. Пострадавшие получили легкие травмы и были доставлены в больницу. Об этом пишет канал France 24.

На камерах видеонаблюдения можно увидеть, как трое вооруженных мужчин выскакивают из микроавтобуса и пытаются затащить женщину и ее сына внутрь. Спутник женщины вмешаться, но подвергается избиению.

Женщина выхватывает пистолет у одного из нападавших и отбрасывает его в сторону. Ее крики привлекают внимание прохожих, и злоумышленникам приходится ретироваться. Вскоре полиция находит микроавтобус, на котором они приехали.

Отметим, что с начала года это уже третья попытка похитить людей, связанных с криптовалютным сектором.