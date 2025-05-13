Мнение: Полный крах

В Телеграме у моего канала, похоже, полный крах – количество подписчиков сокращается непрерывно последние три месяца и вот, наконец, “пробило вниз” важную символическую отметку 5000. На пике было 5340 или около того, В целом, это общая тенденция – блогерРощин теряет интерес публики, и даже великий Паша Пряников, кто раньше слегка добавлял интереса народа к каналу, цитируя те или иные мои посты – уже, мне кажется, пару лет как забыл дорогу на мой канал.

Интересно – связано ли это только с творческими вопросами – то есть ему просто неинтересно – или дело связано с политическими причинами, скажем, вопросы неблагонадежности и оттого опасение “зашквариться”? Народ отчаянно отписывается – ему просто неинтересно, или тоже дело в недостаточном патриотизме?

В принципе, давно уже чувствую в себе критический недостаток любви к Родине. Резкая убыль его во мне произошла, понятно, в 2022 году, хотя симптомы были видны и раньше. В феврале 2022 что-то очень существенное отмерло, да и сама страна, пожалуй, сильно изменилась. Многие иллюзии и надежды иссякли, и, боюсь, навсегда. Даже многие темы уже не волнуют как раньше, поделиться с аудиторией уже не тянет, как в былое время. Какая-то одолела, как у Есенина, “трезвость”. Помните?

“Ни тебе авансов, ни пивных – ТРЕЗВОСТЬ”.

К своей стране сейчас у нас полная трезвость. Оно более понятное, никаких обольщений, никакого умиления, никакой веры. Такое бывает у детей, которые вдруг осознают, что папа – это не супербогатырь, перед которым сам черт не брат, а – просто бухгалтер в маленькой конторе, он больной, неспортивный, у него совсем нет денег и он совсем ничего не может, разве что может украсть пачку бумаги с работы.

Обидно. И как-то совсем нет веры в чудо. Все очень унизительно, с такими родителями.Не на что рассчитывать.