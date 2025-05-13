 

Мнение: Полный крах

13.05.2025, 21:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Телеграме у моего канала, похоже, полный крах – количество подписчиков сокращается непрерывно последние три месяца и вот, наконец, “пробило вниз” важную символическую отметку 5000. На пике было 5340 или около того, В целом, это общая тенденция – блогерРощин теряет интерес публики, и даже великий Паша Пряников, кто раньше слегка добавлял интереса народа к каналу, цитируя те или иные мои посты – уже, мне кажется, пару лет как забыл дорогу на мой канал.
Интересно – связано ли это только с творческими вопросами – то есть ему просто неинтересно – или дело связано с политическими причинами, скажем, вопросы неблагонадежности и оттого опасение “зашквариться”? Народ отчаянно отписывается – ему просто неинтересно, или тоже дело в недостаточном патриотизме?
В принципе, давно уже чувствую в себе критический недостаток любви к Родине. Резкая убыль его во мне произошла, понятно, в 2022 году, хотя симптомы были видны и раньше. В феврале 2022 что-то очень существенное отмерло, да и сама страна, пожалуй, сильно изменилась. Многие иллюзии и надежды иссякли, и, боюсь, навсегда. Даже многие темы уже не волнуют как раньше, поделиться с аудиторией уже не тянет, как в былое время. Какая-то одолела, как у Есенина, “трезвость”. Помните?
“Ни тебе авансов, ни пивных – ТРЕЗВОСТЬ”.
К своей стране сейчас у нас полная трезвость. Оно более понятное, никаких обольщений, никакого умиления, никакой веры. Такое бывает у детей, которые вдруг осознают, что папа – это не супербогатырь, перед которым сам черт не брат, а – просто бухгалтер в маленькой конторе, он больной, неспортивный, у него совсем нет денег и он совсем ничего не может, разве что может украсть пачку бумаги с работы.
Обидно. И как-то совсем нет веры в чудо. Все очень унизительно, с такими родителями.Не на что рассчитывать.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Мнение: С какой работой не справится школьник?

13.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Подготовка к Стамбулу 2

13.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Жизнь в обмен на роллы

13.05 / Мнение: Кефирчик Путина

13.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Плановая депопуляция

13.05 / «Всё равно всем плевать» – президент Индии сократит вливания в армию, поскольку война с Пакистаном стала «неинтересна зрителям»

13.05 / Физики произвели золото из свинца на БАК

13.05 / Мнение: В России всем плевать на демократию

13.05 / В УК добавят ответственность за «попытки самоорганизации с целью выполнения функций органов власти»

13.05 / Мнение: Рубль: для расчётов, а не для сбережений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика