Рупор кремлевской пропаганды: Жизнь в обмен на роллы

Записывайся на мясо в ВСУ, чтобы получить 2857 наборов роллов "Филадельфия". Так сказать ищут уцелевших лауреатов Премии Дарвина.

Между тем, Путин сегодня сообщил, что в России на контракт ежемесячно набирают 50-60 тыс. человек добровольно.

На Украине по данным Путина людоловы насильно мобилизуют примерно 30 тыс. человек в месяц.

Это конечно тоже отражается на ситуации на линии фронта и яром желании получить 30-дневную передышку.

На ту же тему сегодня разродились в ISW

Требование Зеленского о 30-дневном прекращении огня вызвано колоссальными потерями ВСУ в личном составе.

Если бы не ситуация на линии фронта и давление администрации Трампа ведущей сепаратные переговоры с Россией, то конечно же никакое перемирие на Украине даже и не обсуждали бы.

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Источник: Colonel Cassad

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