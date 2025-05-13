Дмитрий Песков – РФ направит делегацию в Стамбул на переговоры с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что РФ направит 15 мая делегацию в Стамбул на переговоры с Украиной. “Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону”, – заявил чиновник.

“Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся”, – заявил представитель Владимира Путина.

Он также сказал, что российский лидер объявит состав делегации, когда сочтет это необходимым.

Отметим, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сам отправится в Стамбул и будет ждать Путина. Однако никакой индикации, что президент РФ примет участие в переговорах, на данный момент нет.