 

Мнение: В России всем плевать на демократию

13.05.2025, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

(Опыт Воронежской области в 2025 году)

В Воронежской области отказались от ДЭГ – дистанционного электронного голосования.
Небольшая сенсация. Вообще-то в нынешней России в сфере «законов» подготовлено уже всё для того, чтобы не просто ввести по всей стране ДЭГи, но и вовсе отказаться на «выборах» от бумажных бюллетеней. Собственно, в Воронеже чего-то подобного и ожидали. А тут вдруг – не то что без бумаг, но и вовсе – отказ от бюллетней! Странно.

Понятно, что никакой сенсации это не вызовет – всем наплевать. Наверно, нигде в мире сама идея демократии не пользуется таким полным равнодушием и наплевизмом у населения, как в России. В Европе на демократию тоже давно наплевали и забыли, вытирая об нее ноги (вспомним хотя бы недавние президентские выборы в ЕС в Румынии), но Россия… Русским вообще все равно, кто будет у них во власти, как его «выберут» – в России честность выборов ни в грош не ставят, уверены, что в «депутаты» и в «администрацию» ставят всегда тех, «кого надо», и с этим бороться бесполезно.

Тем не менее, в Воронеже – какой-то сбой. Появилась версия, что все дело – в борьбе между «федеральным центром» и «регионом». Если всё идет через «цифру», «в безбумажной форме» – то конечный итог «выборов» целиком определяет сервер из Центра, из Москвы, а региональные и городские власти того же Воронежа утрачивают всякий контроль за исходом – из региона или из города «вбросить» бюллетени уже никак не удастся, придется принимать тот итог, который пришлет Москва. Именно поэтому регионалы воспользовались оказией и сохранили бумажные бюллетени, соответственно, возможность их «считать» и писать итоги, какой из кандидатов в Воронеже наберет больше голосов.

Таким образом, мы имеем, что современная «безбумажная» «цифровая» форма проведения голосования в стране попросту вообще выключает из процесса «выбора» не только избирателей на местах, но и местные, как и областные власти; они не смогут даже немного подкорректировать результаты – зачем им такие выборы? Удивительно, во что превратили в России «выборы» – в абсолютный «черный ящик», который вообще нельзя проверить. Ты туда покидал «без бумажные бюллетени», а тебе в ответ – «итоги». Откуда эти «итоги» взялись – узнать невозможно. Все избиратели – люди без голоса. Центр – избирком сам выдает списки, кто куда прошел.

Вон, Воронеж пока брыкается – хотят из своего Воронежа сохранять возможность самим «вбросить». Подправить итоги в свою пользу. Надают по рукам, видимо. Москва рулит всем.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / «Всё равно всем плевать»: президент Индии сократит вливания в армию, поскольку война с Пакистаном стала «неинтересна зрителям»

13.05 / Физики произвели золото из свинца на БАК

13.05 / В УК добавят ответственность за «попытки самоорганизации с целью выполнения функций органов власти»

13.05 / Мнение: Рубль: для расчётов, а не для сбережений

13.05 / «Волшебный» укол стройности: пермские ученые рассказали, стоит ли гнаться за модой на «Оземпик»

13.05 / Unifoil Hydroflyer Sport — новый гидрофойл для опытных райдеров

13.05 / В годовщину создания Израиля кубанские казаки проведут сотни торжественных митингов и концертов

13.05 / Ученые раскрыли, как фламинго используют физику для добычи пищи

13.05 / Ученые выяснили, сколько данных нужно для искусственного интеллекта

13.05 / Мнение: Почему в России нет гонений на бездетных и малодетных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика