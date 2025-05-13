Мнение: В России всем плевать на демократию

(Опыт Воронежской области в 2025 году)

В Воронежской области отказались от ДЭГ – дистанционного электронного голосования.

Небольшая сенсация. Вообще-то в нынешней России в сфере «законов» подготовлено уже всё для того, чтобы не просто ввести по всей стране ДЭГи, но и вовсе отказаться на «выборах» от бумажных бюллетеней. Собственно, в Воронеже чего-то подобного и ожидали. А тут вдруг – не то что без бумаг, но и вовсе – отказ от бюллетней! Странно.

Понятно, что никакой сенсации это не вызовет – всем наплевать. Наверно, нигде в мире сама идея демократии не пользуется таким полным равнодушием и наплевизмом у населения, как в России. В Европе на демократию тоже давно наплевали и забыли, вытирая об нее ноги (вспомним хотя бы недавние президентские выборы в ЕС в Румынии), но Россия… Русским вообще все равно, кто будет у них во власти, как его «выберут» – в России честность выборов ни в грош не ставят, уверены, что в «депутаты» и в «администрацию» ставят всегда тех, «кого надо», и с этим бороться бесполезно.

Тем не менее, в Воронеже – какой-то сбой. Появилась версия, что все дело – в борьбе между «федеральным центром» и «регионом». Если всё идет через «цифру», «в безбумажной форме» – то конечный итог «выборов» целиком определяет сервер из Центра, из Москвы, а региональные и городские власти того же Воронежа утрачивают всякий контроль за исходом – из региона или из города «вбросить» бюллетени уже никак не удастся, придется принимать тот итог, который пришлет Москва. Именно поэтому регионалы воспользовались оказией и сохранили бумажные бюллетени, соответственно, возможность их «считать» и писать итоги, какой из кандидатов в Воронеже наберет больше голосов.

Таким образом, мы имеем, что современная «безбумажная» «цифровая» форма проведения голосования в стране попросту вообще выключает из процесса «выбора» не только избирателей на местах, но и местные, как и областные власти; они не смогут даже немного подкорректировать результаты – зачем им такие выборы? Удивительно, во что превратили в России «выборы» – в абсолютный «черный ящик», который вообще нельзя проверить. Ты туда покидал «без бумажные бюллетени», а тебе в ответ – «итоги». Откуда эти «итоги» взялись – узнать невозможно. Все избиратели – люди без голоса. Центр – избирком сам выдает списки, кто куда прошел.

Вон, Воронеж пока брыкается – хотят из своего Воронежа сохранять возможность самим «вбросить». Подправить итоги в свою пользу. Надают по рукам, видимо. Москва рулит всем.