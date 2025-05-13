Мнение: Рубль: для расчётов, а не для сбережений

В «Школе Капитализма» я сделал небольшой обзор текущей ситуации на рынках: почему я не верю в успех переговоров в Стамбуле, почему рубль обречён на слабость, почему с нефтью всё в порядке, чего я жду от газа, золота и покупательского спроса (ссылка). Вынесу сюда свои рассуждения про русский рубль.

1. Нефть дешёвая — это против рубля.

2. На Спецоперацию нужны деньги — это против рубля.

3. На перестройку экономики, на разворот торговли с Евросоюза на Азию нужны деньги — это против рубля.

4. У нас экспортная модель экономики, нашим производителям нужен дешёвый рубль — это против рубля.

Если рубль остаётся сильным, то есть стоит 80 рублей за доллар, как сейчас, плохо всем. У нефтяников мало денег, бюджет государства не сходится, отечественному производителю сложно сводить концы с концами.

При этом ослабить рубль можно «бесплатно», даже с выгодой для государства — к примеру, можно допечатать рублей. Часть свеженапечатанного пойдёт на закупку золота и юаней, курс сдвинется к комфортному для нашей экономики уровню в 100-120 рублей за доллар. Также можно опустить ставку ЦБ, что вызовет оживление экономики и ослабление рубля.

Полагаю, в итоге так и сделают, потому что сильный рубль мало кому выгоден. Обыватели думают, будто им нужен сильный рубль, чтобы покупать смартфоны подешевле, но они ошибаются. При слабом рубле они купят новый хороший смартфон с одной зарплаты, а при сильном рубле у них зарплаты не будет, так как их работодатель будет задушен импортом и разорится.

Всё вышесказанное объясняет, почему я воспринимаю рубль как средство для расчётов, но не для инвестиций: инвестировать я предпочитаю в активы, которые не боятся инфляции. Например, в акции нефтяных компаний, которым слабый рубль выгоден — чем ниже курс рубля, тем больше рублей они получают за каждый экспортированный баррель нефти. Это, кстати, ещё и ответ на упрёк «власти не дают нам сберегать». Дают. Хотите — акции покупайте, хотите — квадратные метры, хотите — золото или ещё что-нибудь, неподверженное инфляции, вплоть до стада гусей на дачном участке. А если держите пачку наличных рублей под матрасом… ну, сейчас не 1980 год, выбор у вас есть.

Замечу также, что ностальгический «доллар по 30» мы ещё вполне можем увидеть. Финансовая система США изувечена плохим управлением — многие американские эксперты полагают, что кратное ослабление доллара неизбежно. Если бы я жил в США, то, пожалуй, доллару я бы не верил ни на цент.