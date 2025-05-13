 

Школьник отправил фото звезды гей-порно для панно “Курская битва” в Железногорске

13.05.2025, 16:30, Новости дня
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Громкий и непристойный скандал разгорелся в России: возле администрации города Железногорск Курской области было установлено мозаичное панно “Курская битва”, в котором были собраны множество фотографий ветеранов ВОВ и СВО. В числе этих фотографий семь раз повторялось изображение американского порноактера и героя интернет-мема “Гачимучи” Уильяма Херрингтона, скомпилированное в фоторедакторе с советской военной формой.

Как пишет “Новая газета” – Европа, панно для фотоинсталляции “Курская битва” было составлено из множества фотографий: по просьбе создателей проекта, жители Железногорска отправляли фотографии ветеранов ВОВ и СВО (так российские власти называют развязанную РФ войну в Украине, – прим. ред.) на указанные электронную почту и номер телефона.

В начале мая бывший депутат городской думы Железногорска Руслан Цыганов узнал в одном из изображенных в панно “ветеранов” известного американского порноактера Уильяма Херрингтона. Он рассказал об этом казусе в социальных сетях, и к 9 мая портреты звезды гей-порно заклеили портретами реальных ветеранов.

Создатель фотоинсталляции Антон Подольский сообщил, что против отправившего портрет порноактера было подано заявление мэрией. Он также объяснил, что работавшие над панно люди не узнали Херрингтона, поскольку “у них другие ценности, они смотрят другие фильмы и не разбираются в этих американских актерах”.

По сообщению ТАСС, следствие установило личность человека, отправившего фотографию звезды гей-порно для участия в пропагандистской акции: им оказался 16-летний подросток. На допросе он сказал, что хотел таким образом пошутить.


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