Unifoil Hydroflyer Sport — новый гидрофойл для опытных райдеров

Южноафриканская компания Unifoil, известная своими разработками в области электрических гидрофойлов, выпустила обновленную модель под названием Hydroflyer Sport. Она создана для опытных райдеров, которые желают получить на воде более экстремальные ощущения, сравнимые с ездой на кроссовом мотоцикле. Первая версия Hydroflyer, представленная в 2021 году, произвела революцию в мире гидрофойлинга благодаря уникальной конструкции с рулем. Это решение позволило новичкам быстрее осваивать катание и лучше контролировать доску.

Новая Sport-версия сохранила эту особенность, но получила существенные изменения в дизайне. Главное отличие — замена V-образного носа на более короткий и округлый. Это изменение сделало доску легче и маневреннее, хотя и уменьшило немного ее способность рассекать волны. «Вы теряете в стабильности, но приобретаете в управляемости и адреналине» — поясняют в Unifoil. Hydroflyer Sport сохранил карбоновую раму и литий-ионную АКБ емкостью 2,45 кВт·ч, обеспечивающий от 1,5 до 3 часов катания в зависимости от стиля езды. Однако теперь доска оснащена крылом меньшего размера, что делает ее более отзывчивой и подходящей для выполнения трюков.

Как и в базовой модели, руль остается съемным — при желании можно кататься в классическом серф-стиле. При этом габариты новинки стали компактнее: длина сократилась до 1,7 метра, что делает ее удобной для невысоких райдеров. Стоимость Hydroflyer Sport составляет 15 995 долларов — столько же, сколько и за оригинальную модель. Однако разработчики предупреждают: эта версия создана именно для опытных наездников. Судя по демонстрационным видео, новая доска действительно позволяет выполнять более агрессивные маневры и лучше чувствовать воду.

Источник — Hydroflyer