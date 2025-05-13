Мужчина, осужденный за убийство 1986 года, оправдан после 38 лет заключения

Питер Салливан был осужден за убийство 21-летней барменши Дайан Синдалл в 1986 году. Женщина подверглась жестокому сексуальному нападению в Биркенхеде (Англия) когда возвращалась домой после смены, пишет BBC. Комиссия по рассмотрению уголовных дел, государственный орган, занимающийся пересмотром возможных судебных ошибок, передала дело Салливана в апелляционный суд в прошлом году. Это произошло после того, как повторный анализ спермы, найденной на месте преступления, выявил ДНК-профиль, принадлежащий неизвестному мужчине.

Питеру Салливану сейчас 68 лет, и его случай считается самой продолжительной судебной ошибкой в отношении живого заключенного в истории британской юстиции. Во время видеосвязи из тюрьмы Уэйкфилд мужчина расплакался, услышав, что его освобождают.

Лишь недавно технологии достигли уровня, при котором стало возможным провести ДНК-анализ спермы, извлеченной из брюшной полости Дайан Синдалл. Именно этот анализ стал поворотным моментом в деле. Королевский адвокат Дункан Аткинсон, представлявший Королевскую прокурорскую службу, заявил, что сторона обвинения признает: новые ДНК-доказательства подрывают законность обвинительного приговора в отношении Салливана. В связи с этим повторного рассмотрения дела запрашиваться не будет.

Лорд-судья Холройд, заслушав материалы, подчеркнул, что в свете новых улик, предоставленных Комиссией по рассмотрению уголовных дел, признание Салливана виновным больше не может считаться обоснованным.