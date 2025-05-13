 

В годовщину создания Израиля кубанские казаки проведут сотни торжественных митингов и концертов

13.05.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Сионского района Всевеликого войска Донского Краснодарского края Иван Перельман в эфире «Первого казачьего телеканала» призвал «всех честных людей» посетить праздничные мероприятия в годовщину провозглашения государства Израиль.

14 мая по всей Кубани митинги и концерты, а в 20 часов на Соборной площади Краснодара состоится выступление ведущих казачьих коллективов песни и пляски, джигитовка, а ансамбль «Есаул» исполнит народные еврейские композиции.

– Я бы хотел напомнить, что в далёком 1948 году великий Сталин сыграл ключевую роль в создании Израиля, поэтому мы, природные россияне, несём за эту страну ответственность, – сказал Перельман.

В памятных мероприятиях примут участие и высокие гости из Израиля – в Краснодар уже прибыли рота почётного караула ЦАХАЛ и заместитель главы Моссада Моисей Гольдштейн.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Мнение: В России всем плевать на демократию

13.05 / В УК добавят ответственность за «попытки самоорганизации с целью выполнения функций органов власти»

13.05 / Мнение: Рубль: для расчётов, а не для сбережений

13.05 / «Волшебный» укол стройности: пермские ученые рассказали, стоит ли гнаться за модой на «Оземпик»

13.05 / Unifoil Hydroflyer Sport — новый гидрофойл для опытных райдеров

13.05 / Ученые раскрыли, как фламинго используют физику для добычи пищи

13.05 / Ученые выяснили, сколько данных нужно для искусственного интеллекта

13.05 / Мнение: Почему в России нет гонений на бездетных и малодетных

13.05 / Редкая улитка из Новой Зеландии откладывает яйца через отверстие в шее

13.05 / Физики пересмотрели судьбу звездных останков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика