В годовщину создания Израиля кубанские казаки проведут сотни торжественных митингов и концертов

Глава Сионского района Всевеликого войска Донского Краснодарского края Иван Перельман в эфире «Первого казачьего телеканала» призвал «всех честных людей» посетить праздничные мероприятия в годовщину провозглашения государства Израиль.

14 мая по всей Кубани митинги и концерты, а в 20 часов на Соборной площади Краснодара состоится выступление ведущих казачьих коллективов песни и пляски, джигитовка, а ансамбль «Есаул» исполнит народные еврейские композиции.

– Я бы хотел напомнить, что в далёком 1948 году великий Сталин сыграл ключевую роль в создании Израиля, поэтому мы, природные россияне, несём за эту страну ответственность, – сказал Перельман.

В памятных мероприятиях примут участие и высокие гости из Израиля – в Краснодар уже прибыли рота почётного караула ЦАХАЛ и заместитель главы Моссада Моисей Гольдштейн.

—