Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1175-й день войны

Минобороны РФ 13 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Рыжевка, Павловка и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, три танка, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск Харьковской области, Кировск, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 290 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Решительными действиями подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Ульяновка, Новооленовка, Новая Полтавка, Петровское, Димитров, Красноармейск и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воскресенка, Алексеевка, Богатырь, Комар и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Лукьяновское Запорожской области, Понятовка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих, 10 автомобилей и склад с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок “Богдана”, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 56944 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23310 танков и других боевых бронированных машин, 1562 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24791 орудие полевой артиллерии и миномет, 35394 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 107600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).