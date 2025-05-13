Мнение: Почему в России нет гонений на бездетных и малодетных

Старый читатель, которого я далее в целях конспирации буду называть господин Скрытин, спрашивает, почему государство не наказывает бездетных и малодетных граждан. Обратите внимание, что ниже будет цитата из письма. Если будете ругать меня (Олега Макаренко) или автора письма (господина Скрытина), непременно уточняйте, кто конкретно из нас неправ. Итак:

—— Начало цитаты ——

Здравствуйте, Олег Александрович! Я ваш старый читатель, читаю и комментирую вас ещё со времён учебника Челпанова, вы публиковали мои письма на тему XXX и YYY. На этот раз, если сочтёте возможным опубликовать моё письмо, пожалуйста, сохраните мою анонимность.

Я давно думаю над демографической проблемой, и я не понимаю, почему наше государство разводит какой-то кисель, вместо того чтобы хлопнуть кулаком по столу. Я военный пенсионер, могу сравнить, какие условия были в моё время (при Брежневе), и какие сейчас. Ну, не будет поколение смузи кипятить пелёнки и носить бессонными ночами кричащего младенца, хоть до 3 миллионов материнский капитал увеличь. Слишком изнежены, слишком бережно к себе относятся, боятся устать. Почему государство не может сэкономить бюджетные средства, зайти с другого конца? Например, так:

1. НДФЛ 60% для бездетных, 40% если один ребёнок, 20% если два ребёнка, 0% если трое и более детей.

2. Бездетным запрещено пользоваться доставкой еды, такси и самолётами. Однодетным разрешается доставка еды, двудетным разрешается такси, 3+ детей — можно всё.

3. Призыв в армию с 25 лет, для мужчин и женщин. Нет детей — срок службы 2 года. Один ребёнок — срок службы 1 год. Двое детей — срок службы 3 месяца. Трое детей — освобождаешься от службы. (На вопрос «а кто с детьми сидеть будет?»: пусть последовательно служат. Допустим, один ребёнок. Пока муж служит год, у жены — отсрочка. За это время как раз может успеть и второго родить).

4. Длина волос на голове по числу детей: разрешаются 2 сантиметра за каждого ребёнка плюс 1 сантиметр базовый. Нет детей? Стрижка до 1 сантиметра. Один ребёнок? 3 сантиметра и так далее.

5. Выход на пенсию. Нет детей — пенсия по старости отменяется (только по инвалидности). 1 ребёнок — 75 лет, 2 ребёнка — 70 лет и так далее, на 5 лет меньше за каждого ребёнка. Начиная с 7 детей на пенсию можно выйти немедленно.

6. Водительские права только тем, у кого трое детей. Заодно пробок на дорогах поменьше будет.

7. Право заводить домашних животных крупнее крысы только при наличии детей, по одному животному за каждого ребёнка.

8. Запрет на посещение ночных клубов, театров и тому подобного для бездетных и малодетных (градация: чем больше детей, тем меньше запретов).

9. Запрет на спиртное, табак и пирожные для бездетных (тоже градация).

10. «Цветовая дифференциация штанов». Можно носить на левой руке специальный браслет (дорого выглядящий!) установленного образца с цифрой по количеству детей, чтобы предъявлять его при необходимости контроля и просто хвастаться. За попытку надеть браслет, не имея на это прав, суровый штраф.

Это всё было про детей. Аналогичные пенальти надо ввести для тех, кто не состоит в законном браке (исключение для монахов) и для тех, кто разводится. Особенно строго надо наказывать за супружеские измены.

Я не понимаю, почему государство не сделает чего-то подобного, если дети ему нужны.

—— Конец цитаты ——

Теперь моё мнение (Олега Макаренко) про предложения господина Скрытина.

Во-первых, Россия — до безумия социальное государство. Власти заботятся о комфорте граждан до такой степени, что это зачастую идёт во вред самим гражданам. Большинство воспринимает усилия государства как должное, а вот иностранцы удивляются: несмотря на то, что государство нас с вами оберегает, как курица-наседка драгоценную кладку, мы считаем государство жадным, бездушным и безразличным.

Все предлагаемые меры сделают гражданам больно. Для чиновников и политиков это почти табу: причинять гражданам боль они не любят, идут на это только в крайнем случае. (Было бы здорово, кстати, чтобы с такой же нежностью государство относилось к частному бизнесу, к становому хребту экономики, но это уже тема для другого разговора).

Во-вторых, некоторые из предлагаемых мер чисто технически сложно осуществить. К примеру, сейчас от НДФЛ массово не уклоняются, так как он всё ещё относительно невелик — от 13% с доходов до 200 тысяч рублей в месяц до 22% с доходов выше 4 млн в месяц. Да и то — люди, которые вынуждены платить НДФЛ выше 13%, ропщут, так как считают несправедливым тот факт, что государство наказывает их за ударный капиталистический труд. Если поднять НДФЛ до 60%, народ изыщет способы спрятаться от него целиком. По-научному это называется «кривая Лаффера»: увеличение налогов эффективно только до определённого предела, так как дальше их перестают платить.

В общем и целом, однако, насколько я вижу, государственная мысль постепенно сдвигается в сторону главной идеи господина Скрытина — сделать бездетность и малодетность отклонением от нормы, чтобы гражданам пришлось прикладывать существенные усилия для выхода из этой зоны. Не удивлюсь, если в течение 10-15 лет значительная часть идей из письма читателя будет осуществлена: если не в России, так значит в каких-нибудь других странах.