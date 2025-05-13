 

Редкая улитка из Новой Зеландии откладывает яйца через отверстие в шее

13.05.2025, 14:10, Разное
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Природа поражает своим разнообразием, которое, как порой кажется, иногда противоречит ее же собственным законам. Около 30 лет назад в Новой Зеландии была обнаружена неизвестная ранее улитка Powelliphanta augusta. Практически сразу ей был присвоен статус исчезающего вида, поскольку они больше нигде не обитают, а их общая численность не превышает тысячи особей.

Старший научный сотрудник Департамента охраны окружающей природы страны (DOC) Кэт Уокер, наблюдая за ними, выяснила, что они гермафродиты — то есть, одновременно обладают способностями к самооплодотворению и к спариванию с другими улитками.

Однако в отличие от других улиток, у которых половые органы находятся в задней части тела, у Powelliphanta augusta они расположены на шее, а остальная часть тела спрятана в раковине. Благодаря такой особенности улитка лучше защищена от окружающих ее опасностей.

Рейнджер DOC Лиза Фланаган, много лет наблюдающая за Powelliphanta augusta, установила, что они начинают откладывать яйца в возрасте восьми лет по пять штук в год совершенно невероятным способом — через расположенное на шее отверстие. В настоящее время DOC создает условия для сохранения популяции этих редких улиток в условиях, когда их естественная среда обитания оказалась почти полностью уничтоженной.

Источник &#8212 Department of Conservation


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