 

Игроки жалуются на майнинг криптовалюты во время игры в ремастер Oblivion

13.05.2025, 13:33, Разное
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Релиз ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion вызвал не только восторг фанатов серии, но и пополнил криптокошелёк Тодда Говарда.

Игроки начали сообщать о странной активности своих компьютеров во время игры, подозревая скрытый майнинг криптовалюты.

Сразу после выхода ремастера Oblivion на форумах и в социальных сетях появились сообщения о необычно высокой загрузке процессоров и видеокарт, даже в сценах с минимальной графической нагрузкой. Некоторые игроки заметили, что игра периодически “зависает” на короткое время, после чего производительность возвращается к норме.

– Я думал, у меня просто комп старый, но потом я увидел, что у меня майнер какой-то работает в фоне, когда Oblivion запущен! – пишет в комментариях на популярном игровом портале один из пользователей.

Энтузиасты уже разрабатывают моды, позволяющие отключить подозрительную активность, однако Bethesda пока никак не комментирует ситуацию. По слухам, внутриигровые пасхалки стали показывать логотипы популярных криптовалют, если игрок выполняет определенные действия в игре.

– Мы не можем комментировать слухи и спекуляции, ничего не можем подтвердить или опровергнуть, – заявили в Bethesda через официальный аккаунт в Х (бывший Twitter).

Тем временем, акции Bethesda выросли на фоне слухов о том, что компания нашла новый способ монетизации своих игр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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