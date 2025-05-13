 

Специалисты «Решетнева» активно наращивают производство волноводов

13.05.2025, 13:15, Разное
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Фото: Роскосмос

Специалисты интегрированного в структуру «Роскосмоса» предприятия «Решетнев» увеличивают объемы производства волноводов — важных компонентов российских спутников, отвечающих за трансляцию радиосигналов. Как уточняется, проведенные НИОКР позволят «Решетневу» выпускать к 2026 году порядка 6500 волноводов.

Волноводы представляют собой специально разработанные металлические каналы или трубки, необходимые для передачи радиосигналов, с помощью которых спутниковые аппараты эффективно обмениваются данными как с Землей, так и между собой.

Их качество напрямую влияет на устойчивость и надежность связи, работу навигационного оборудования, ТВ-вещания, а также на полноценное функционирование множества других сервисов.

Производственная площадка «Решетнева» по выпуску волноводов, имеющая площадь около 1300 м², расположена в Железногорске. Причем все этапы технологического процесса, от подготовки заготовок до полной сборки и контроля качества, выполняются только на этом предприятии, что гарантирует выпуск высококачественной продукции.

Фото: Роскосмос

Здесь стоит отметить, что в прошлом году «Решетнев» закрыл все поступившие от партнеров заявки на волноводы, до конца этого года предприятие должно поставить заказчикам около 3700 волноводов, а в 2026 году планирует выйти на ежегодный объем производства в 6500 изделий.Источник &#8212 Роскосмос


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