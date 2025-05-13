 

Депардье приговорен к условному сроку за сексуальные домогательства

13.05.2025, 11:55, Новости дня
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Знаменитый французский актер Жерар Депардье 13 мая был признан Парижским судом виновным по делу о сексуальных домогательствах, пишет BFMTV. Подсудимый приговорен к 18 месяцам лишения свободы условно.

В суде отметили, что при определении приговора приняли к сведению возраст актера – ему 76 лет – и его состояние здоровья.

Депардье на заседании суда не присутствовал.

Адвокат кинозвезды Жереми Ассу ранее заявлял, что обвинения в отношении Депардье ложные.

Артиста обвинили в сексуальных домогательствах две женщины, работавшие с ним на съемках фильма “Зеленые ставни”, вышедшего в 2021 году, – художник-постановщик и помощница режиссера. Депардье, который отрицает свою вину, грозят до пяти лет тюрьмы и 75000 евро штрафа.

Жерар Депардье – один из наиболее известных актеров в истории французского кинематографа. Разговоры о его неподобающем поведении велись в течение долгих лет, и процесс над ним сравнивают с судом над голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

Напомним, что в апреле 2023 года тринадцать женщин обвинили Депардье в сексуализированном насилии. Каждая из них утверждала, что столкнулась с подобным поведением актера на съемках в разных фильмах. Эти случаи происходили в разное время на протяжении 20 лет. Депардье свою вину отрицал, заявляя, что “Обидеть женщину – все равно, что ударить свою мать в живот”.

В феврале 2021 года, актриса Шарлотта Арно подала жалобу на Депардье, обвиняя его в изнасиловании и сексуальном преследовании.

Ранее, в 2019 году актриса Эммануэль Дебевер сказала в соцсетях, что на съемках фильма “Дантон” Депардье домогался ее. После съемок в “Дантоне” Дебевер вела замкнутый образ жизни, перестав сниматься. В декабре 2023 Дебевер покончила с собой. Ее тело было найдено в реке Сена в Париже.

В январе 2024 года французская прокуратура закрыла дело о сексуальных домогательствах, в которых актриса Элен Дарра обвинила Жерара Депардье, поскольку срок давности жалобы истек. Дарра подала официальную жалобу в парижскую прокуратуру 10 сентября 2023 года, в которой утверждала, что Депардье приставал к ней на съемках фильма “Дискотека” в 2007 году. Позже актриса объяснила журналистам, что известный актер “провел рукой по ее бедрам и ягодицам”, когда она была в облегающем платье. По словам Дарра, все эти годы она молчала, потому что боялась, что попадет в черный список за жалобу на Депардье в самом начале своей карьеры.


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