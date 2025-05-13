«Простите, что лгал вам все эти годы» – глава Гидрометцентра ушёл в отставку

Академик Илья Синичкин, руководивший Гидрометцентром четверть века, подал в отставку, публично покаявшись за годы намеренно ложных прогнозов.

– Простите меня за испорченные пикники и промокшие наряды, – заявил он, добавив, что врал, даже когда сам того не хотел.

Как выяснилось, у профессора давно диагностирована митомания – патологическая склонность ко лжи. По словам коллег, Синичкин не мог удержаться от выдумывания небылиц даже в самых безобидных ситуациях.

– Он мог сказать, что завтра будет солнечно, хотя на самом деле видел надвигающийся ураган. Просто потому, что ему так хотелось, – признался один из сотрудников.

Новым главой Гидрометцентра станет победитель одного из сезонов популярного телешоу «Битва экстрасенсов». По мнению экспертов, это позволит значительно повысить точность прогнозов.

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