 

У фанатов «Звездных войн» скоро появится возможность полетать на настоящем спидере

13.05.2025, 11:25, Разное
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Польский стартап Volonaut представил видео с демонстрацией возможностей своего нового eVTOL-аппарата под названием «Airbike». Он выглядит точь-в-точь как имперский спидер из фильма «Звездные войны». А для пущей схожести пилота облачили в экипировку штурмовиков, которые патрулировали леса Эндора.

Информации о новой машине предельно мало. Известно, что главным конструктором выступил Томаш Патан, который ранее отметился созданием eVTOL Jetson ONE. Тот построен по классической схеме с восемью электромоторами и пропеллерами, что ограничивает его скорость 100 км/ч. А Airbike (по неподтвержденным данным) может разгоняться до вдвое больших значений – чтобы на нем можно было участвовать в гонках.

Как указано на сайте стартапа, в этой технике используется фирменная система стабилизации, которая не только упрощает управление ховербайком, но и позволяет ему совершать разные трюки. Например, зависать на месте, что несколько противоречит слухам об использовании в качестве силовой установки реактивных двигателей. Также указано, что Airbike в 5-7 раз легче аналогичных eVTOL — а это означает, что там просто нет места для емких батарей или баков с топливом. Поэтому судить о его запасе хода весьма сложно.

Источник &#8212 Volonaut


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