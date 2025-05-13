 

В РФ бывший сосед Путина, экс-сенатор Пугачев заочно приговорен к 14 годам колонии

13.05.2025, 11:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во вторник, 13 мая, Тверской суд Москвы заочно приговорил находящегося во Франции бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева к 14 годам колонии общего режима по делу о многомиллиардном хищении и злоупотреблении полномочиями. Кроме того, суд принял решение о взыскании с Пугачева штрафа в размере 800 тысяч рублей (около 9000 евро).

Пугачев был признан российским судом виновным в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК), организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК). Обвинение по его уголовному делу Генпрокуратура утвердила в октябре 2023 года.

Сергей Пугачев имеет французское гражданство и проживает во Франции. В 2012 году он отказался от российского гражданства. Власти Франции отказались экстрадировать его в Россию.

В 2001-2011 годах Сергей Пугачев был сенатором Российской Федерации, представителем от правительства Тувы в Совете Федерации РФ.

В начале 2000-х Пугачев тесно общался с президентом РФ Владимиром Путиным и его семьей. Они проживали по-соседству.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / В Великобритании вынесен приговор гражданам Болгарии, шпионившими в пользу России

13.05 / ООН возложила на Россию ответственность за гибель пассажиров и экипажа рейса MH17 в 2014 году

13.05 / Депардье приговорен к условному сроку за сексуальные домогательства

13.05 / Глава МИД Израиля прибыл в Японию. Первый такой визит за 15 лет

13.05 / Столкновения в Триполи – убит глава службы безопасности при президентском совете Ливии

13.05 / Папа Римский Лев XIV пообещал продолжить диалог с еврейским народом в духе Nostra Aetate

12.05 / Трамп: “Я был бы идиотом, если бы отказался от бесплатного самолета”

12.05 / Дональд Трамп приветствовал освобождение “последнего американского заложника”

12.05 / Израиль обратился в МУС с просьбой отозвать ордера на арест Нетаниягу и Галанта

12.05 / Правительство Великобритании представило план по борьбе с мигрантами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика