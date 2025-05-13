Ученые рассказали, как устроена новая вакцина от аллергии на кошек

Как работает вакцина, ученые описали в статье, опубликованной в одном из ведущих научных журналов журнале Allergy. По итогам исследования ученые отобрали два наиболее перспективных варианта конструкции вакцины. Сейчас разработка находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях.

Аллергия на кошек — одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% всех людей. Ключевые аллергены — белки Fel d1 , Fel d4, и Fel d7, которые выделяются слюнными и сальными железами кошки.

«Бороться с аллергией можно с помощью аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) — метода, который предполагает введение аллергена, вследствие чего повышается устойчивость организма к его воздействию. Однако доступные препараты для АСИТ представляют собой вакцины на основе экстрактов аллергенов, то есть аллергены выделяют непосредственно из шерсти кошки.

В таких препаратах сложно соблюсти необходимую дозировку аллергена, они не охватывают весь спектр аллергенных белков, требуют многократного введения препарата и могут вызывать аллергические побочные эффекты», – пояснил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, заведующий лабораторией иммунопатологии Сеченовского Университета академик РАН Александр Караулов.

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naked-science.ru

Исследователи разработали первую в мире рекомбинантную вакцину от аллергии на кошек, лишенную недостатков экстрактных вакцин. Создание вакцины началось с изучения крови пациентов с подтвержденной аллергией на кошек. Для этого исследовалась чувствительность к полной панели аллергенов кошек, произведенных с поддержкой гранта РНФ АллергочипРФ (No:23-75-30016). Ученые выяснили, что 98% пациентов чувствительны к основному кошачьему аллергену Fel d 1, а у 63-65% также обнаружена реакция на дополнительные аллергены Fel d 4 и Fel d 7. В дальнейшем были определены участки этих аллергенов (пептиды – короткие фрагменты молекулы), наиболее значимые для развития аллергических симптомов.

Затем ученые соединили эти участки с белком-антигеном PreS — он помогает иммунной системе лучше «видеть» пептиды, а также делает их безопасными для организма, снижая риск аллергических реакций. Полученную конструкцию вакцины с помощью методов генной инженерии получали в виде рекомбинантного белка. Всего ученые получили пять вариантов конструкции, которые различались порядком расположения активных участков (пептидов) аллергенов.

Доклиническое тестирование иммуногенности и эффективности проводилось на кроликах. Исследователи вводили им две инъекции новой вакцины с интервалом в один месяц, а контрольная группа получала уже существующие препараты для АСИТ от аллергии на кошек. По итогам эксперимента выяснилось, что вакцина вызывает выработку антител, которые блокировали до 85% IgE-опосредованной аллергической реакции на кошачьи аллергены, при этом существующие препараты показали значительно более слабый эффект. Кроме того, для достижения результата потребовалось всего две инъекции новой вакцины вместо 6-15 у существующих препаратов.

Также оказалось, что антитела к новой вакцине частично подавляют реакцию на основной аллерген собак Can f1 и аллерген лошадей Equ c1. Это расширяет возможности применения вакцины.