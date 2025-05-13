 

Дональд Трамп приказал привлекать школьников к сельхозработам

13.05.2025, 9:33, Разное
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Администрация Дональда Трампа приступила к реализации образовательной реформы.

Согласно указу, подписанному главой государства, все американские школьники старше 12 лет будут обязаны в добровольно-принудительном порядке проходить практику на сельскохозяйственных фермах для укрепления связи «города и деревни».

Школы закрепят за конкретными фермами, на которых учащимся предстоит осуществлять сбор кукурузы, апельсинов, каннабиса, сои и других культур в зависимости от сезона и региона.

– Когда весь класс дружно выходит в поле, чтобы помочь фермерам убрать кукурузу – это и есть настоящая школа жизни. Пусть дети с малых лет знают, что еда добывается трудом, это воспитывает уважение к рабочему человеку, – заявил Трамп на встрече с губернаторами-республиканцами.

Родители, чьи дети откажутся от участия в программе, столкнутся со штрафами до $500 за каждый пропущенный час работ. Для мотивации школьников предусмотрены бонусы: дополнительные баллы к итоговым экзаменам SAT, льготы при поступлении в колледжи и освобождение от домашних заданий на время «трудового семестра».

Для реализации программы школьные автобусы в сельских штатах решено переоборудовать под перевозку учащихся на поля. Программа уже тестируется в Айове, где ученики местных школ приступили к уборке тыкв – там несколько сотен подростков попали в больницы из-за солнечных ударов и аллергических реакций на пестициды.

– Это не катастрофа, а естественный отбор. Раньше все работали и никто не жаловался, – ответили в администрации на жалобы родителей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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