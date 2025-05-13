Глава МИД Израиля прибыл в Японию. Первый такой визит за 15 лет
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Во вторник, 13 мая, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл в Токио с официальным визитом.
Это первый визит главы МИД Израиля в Японию за последние 15 лет.
Планируются встречи Саара с высшими должностными лицами правительства Японии. В частности, с израильским коллегой встретится министр иностранных дел Такэси Ивая.
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