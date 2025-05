Ученые выяснили, почему пальцы морщатся в воде

Многие привычные реакции организма на внешние раздражители воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, но науке их механизмы могут быть неизвестны. Авторы недавних исследований выяснили, почему у человека раны заживают медленнее, чем у других млекопитающих, а также разобрались в нейронных механизмах чесания глаз.

Ученые из Бингемтонского университета в США обратили внимание на морщины, которые появляются на коже пальцев из-за длительного нахождения в воде. Результаты исследования появились в Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

Раньше было принято считать, что на пальцах в воде появляются морщины, потому что кожа набухает. Исследователи доказали, что дело в кровеносных сосудах под кожей: они сокращаются, и пальцы сморщиваются. Однако вскоре после публикации научной работы авторы получили непростой вопрос от студента: «Всегда ли морщины в воде образуются одинаково?» Чтобы ответить на него, потребовалось еще одно исследование.

Биологи выяснили, как формируются уникальные отпечат…

Всем известно, что отпечатки пальцев каждого человека уникальны, но почему так происходит, никто …

naked-science.ru

Специалисты провели эксперимент, участники которого погружали пальцы в воду на 30 минут и то же самое делали спустя 24 часа. «Узоры», появлявшиеся после процедуры, фотографировали и анализировали. Оказалось, что морщины в обоих случаях были одинаковыми. Ученые объяснили это тем, что кровеносные сосуды в пальцах не меняют расположение.

Каждый раз, когда пальцы долго находятся в воде, кожа на них сморщивается одинаково / © Guy German

«Сосуды немного двигаются, но относительно друг друга остаются достаточно статичными. Это значит, что морщинки должны формироваться одинаково, и мы доказали это», — пояснил один из авторов статьи.

Исследователи также обнаружили, что при повреждении срединного нерва, отвечающего за чувствительность пальцев, кожа не сморщивается вообще. Такой вывод удалось сделать благодаря тому, что в эксперименте участвовал один из студентов ученых, которому диагностировали повреждение срединного нерва.

По словам авторов исследования, результаты их работы помогут криминалистам анализировать отпечатки пальцев, даже если тело долго находилось в воде. В дальнейшем ученые также надеются найти применение своим открытиям в медицине или биометрических технологиях.