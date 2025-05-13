Автономные клиники H3 Health Cube отправляются к первым покупателям

Объем медицинских онлайн-консультаций резко увеличился во время пандемии. Однако даже с ее окончанием потребность в них сохраняется — и, более того, теперь появилась необходимость дополнить их данными с диагностических устройств.

Так в компании из Ванкувера UniDoc Health возникла идея создать передвижную автономную клинику H3 Health Cube. Она представляет собой модуль в форме куба, который можно устанавливать в местах общественного пользования — к примеру, в аптеках, государственных и медицинских учреждениях. Модуль будет подключаться к интернету, оснащаться диагностическим оборудованием и будет доступен для людей в инвалидных колясках.

Смысл идеи состоит в том, чтобы вместо записи к врачу пользователи могли связаться с ним из H3 Health Cube по аудио- и видеосвязи в онлайн-режиме. Помимо HD-видеосвязи здесь находятся стетоскоп, манжета для измерения артериального давления, термометр, а также существует возможность установки компьютерного томографа, проведения кольпоскопии, УЗИ брюшной полости, ЭКГ и забора крови.

Во время приема соблюдается конфиденциальность и производится стерилизация помещения с помощью ультрафиолетового излучения после каждого посещения. UniDoc Health уже получили заказы на 15 H3 Health Cube, а три из них в ближайшее время будут установлены в детской больнице «Охматдит» в Киеве, в секторе Газа и в итальянском муниципалитете Алиано.Источник — UniDoc Health