 

Столкновения в Триполи – убит глава службы безопасности при президентском совете Ливии

13.05.2025, 8:15, Новости дня
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В ночь на вторник, 13 мая, в столице Ливии – Триполи – происходили вооруженные столкновения. Издание “Аль-Уасат” сообщает, что был убит начальник службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.

Судя по имеющимся данным, аль-Кикли застрелили в штабе 444-й бригады военного округа Триполи.

Ночью местные власти призывали граждан не выходить на улицы.

Предварительно, в ходе боевых столкновений в Триполи были ранены не менее шести человек.

Утром 13 мая министерство обороны Правительства национального единства Ливии объявило об “успешном” завершении военной операции в Триполи. При этом сообщается, что были даны “указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности”.

Информация по событиям в столице Ливии уточняется.


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