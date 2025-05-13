 

Рупор кремлевской пропаганды: Последствия воздушных боев в Кашмире

13.05.2025, 1:50, Разное
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Результаты встречи китайских и самолетов на фондовом рынке.

Потеря "Рафалей" в противостоянии с китайскими истребителями J-10 больно ударила по французскому производителю. Китайцы с другой стороны пожинают плоды успеха.

Индия в ближайшие пару лет наверняка будет всерьез заниматься обновлением авиационного парка. Вопрос о необходимости покупки истребителей 5-го поколения назрел. Так как Китай Индии свои самолеты 5-го и в перспективе 6-го поколения не продаст, то остаются всего 2 варианта – либо американский F-35 или российский Су-35. Можно ожидать активизации борьбы за перспективные закупки новых вооружений Индией.

Пакистан, в свою очередь, будет укреплять свою систему ПВО, так как китайские реплики С-300 HQ-9P противостояние с индийскими ракетами, особенно с Brahnos-2 не вывезли. Тут нужны системы уровня C-400 или THAAD. На худой конец – израильские Arrow 3. Индия после успешного применения гиперзвуковых ракет для ударов по пакистанским аэродромам и военным базам наверняка нарастит производство ракет данного типа, хотя это конечно весьма дорогое оружие. Пакистану пока не от кого получить гиперзвуковое оружия, разве что могут попытаться договориться с Ираном, но это вряд ли, так как США будут сильно против подобных оружейных сделок, да и сам Иран вряд ли пойдет на серьезное ухудшение отношений с Индией.

При этом остается вопрос, что будут делать стороны при массированном применении дронов одной из сторон (в размерах украинского ТВД) остается открытым. В будущем, превосходство в беспилотниках позволит одной из сторон получить как минимум тактическое преимущество при подобных обменах ударами или же очередной кампании в Кашмире. Тактическая и объектовая ПВО сторон оставляет желать лучшего. Мы тоже, кстати, столкнулись с этой проблемой после начала СВО и активного применения противников различных дронов.

В целом, война, как обычно, подсвечивает реальные сильные и слабые стороны любой армии, которые могут быть незаметны в мирное время, так как генералы по традиции готовятся к прошедшей войне. Китай также протестировал свои вооружения и сможет внести необходимые коррективы в некоторые аспекты своего военного строительства. Как он это собственно делает изучая опыт СВО. Краткая война Индии и Пакистана также подбросила Пекину определенную пищу для размышлений.

Источник: Colonel Cassad

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