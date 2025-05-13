Рупор кремлевской пропаганды: США меняют приоритеты SOF



США меняют приоритеты SOF

В США определили будущие приоритеты в развитии сил специальных операций (SOF).

11 мая в ходе брифинга в рамках "Недели ССО" в Тампе (Флорида), помощник министра обороны США по специальным операциям Колби Дженкинс озвучил основные приоритеты, в соответствии с которыми планируется реформирование SOF, ранее анонсированное новым министром обороны Хегсетом.

– Перестроение SOF и их структуры к требованиям, которые будут преобладать в будущих конфликтах.

– Бойцы SOF должны быть максимально эффективными.

– Подготовка новых кадров должна соответствовать новым стандартам, которые будут определяться условиями будущих конфликтов.

– Развитие и построение SOF будет соответствовать исключительно стратегическим интересам.

– Будет усилен контроль за распределением и использованием ресурсов.

Что касается первого пункта, в США определили, что сейчас необходимо перейти от старых формирований и подразделений, в основном оптимизированных реагировать на кризисные ситуации и борьбу с терроризмом к новым "адаптируемым и многодоменным формированиям SOF". То есть переход от стандартных подразделений, типа 75 полка рейнджеров, к созданию более мелких, мобильных формирований, использующих новейшие интеллектуальные системы и технологии, которые будут действовать в условиях стратегического гибридного конфликта.

Касательно "повышения эффективности" и "подготовки кадров", здесь приоритет будет отдаваться подготовке будущих оперативников, которые по своим физическим и умственным качествам должны соответствовать "высокотехнологичным конфликтам будущего", способными использовать высокопроизводительные военные технологии и системы, а также действовать автономно в среде, контролируемой противником.

По мнению МО США будущий облик вооруженных конфликтов будет не похож ни на что, с чем SOF сталкивались раньше. Поэтому необходимо готовить подразделения, способные объединять традиционные действия с действиями в киберпространстве, радио-электронной борьбе и разведке. Вести иррегулярные боевые действия, используя различные региональные местные силы, от стадии стратегической конкуренции до стратегического конфликта.

Что касается ориентации на стратегические интересы, то тут в целом все понятно. Задачами таких подразделений будет создание региональных проблем (как пример – организация переворотов и внутренних вооруженных конфликтов) в зонах интересов стратегических противников, которые повлекут за собой соответствую издержки и завяжут "геополитических" конкурентов в региональных конфликтах, со всеми вытекающими. И т.д и т.п. Борьбу с глобальным терроризмом в приоритет более не ставят.

Касательно усиления контроля за средствами и ресурсами, то тут все ясно. Максимально урежут затраты на бюрократию, которая не несёт в себе никакой военной эффективности.

При этом, что немаловажно, в реформировании SOF будут учитываться, так сказать, пожелания и предложения "снизу".

Очевидно, что подготовка к будущим конфликтам идёт полным ходом.

@neinsider – цинк

В целом, делают правильные выводы из СВО.

Намерения повысить эффективность SOF достаточно очевидны.

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Источник: Colonel Cassad

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