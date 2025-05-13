Мнение «аналитика»: О непредвиденной страшной угрозе… Какой π-ц начнётся через час?

Ах, всё-таки он переиграл самого себя. Как и предупреждали многие умные люди. Они давно твердили, что «великий геостратег» не упустит возможности упустить уникальный шанс. И вот, словно в подтверждение этих прогнозов скромный немецкий чиновник — кстати, именно он на заглавном фото — тихим голосом озвучил…

Между прочим, вы зря смеётесь и ёрничаете.

Вспоминается вот что. Идёт военный парад на Красной площади. Прошли колонны. Проехали танки. Протащили ракеты. На брусчатку выходят… люди в одинаковых серых костюмах. Все недоумевают: «Что это? Кто это?». И тут диктор объявляет:

— Завершают сегодняшний парад работники Госплана. Оружие страшной разрушительной силы.

В общем, зря вы смеётесь над невзрачными людьми в кургузых пиджаках!

Так вот этот представитель «крапивного семени», пресс-секретарь нового правительства ФРГ Стефан Корнелиус озвучил новую страшную угрозу Москве. По его словам, если #Россия не согласится на 30-дневное перемирие до конца текущих суток, Евросоюз… начнёт подготовку новых санкций!

«Когда этот день пройдёт, на уровне политических советников начнут готовиться санкционные меры. Параллельно с этим мы готовим в Брюсселе уже 17-й пакет санкций», — заявил чиновник. «Часы тикают», — грозно добавил невзрачный человек в невзрачном костюмчике.

Упс!

Приплыли.

Подумать только: 17-й пакет!

И его ведь непременно «начнут готовить». Потому что #Кремль весь день однозначно заявлял: сначала — переговоры. А перемирие, по давно сложившейся мировой практике, может обсуждаться на них. Так что ждём полуночи.

Вы уже содрогнулись от страха?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках