Папа Римский Лев XIV пообещал продолжить диалог с еврейским народом в духе Nostra Aetate

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13.05.2025, 1:55, Новости дня
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Папа Римский Лев XIV направил письмо Американскому еврейскому комитету (AJC), в котором пообещал укреплять диалог и сотрудничество с еврейским народом.

Письмо было адресовано раввину Ноаму Марансу, главе отдела межрелигиозных отношений старейшей правозащитной еврейской организации США, и было отправлено 8 мая. Но только 12 мая AJC обнародовало это послание от понтифика.

“Полагаясь на помощь Всевышнего, я обязуюсь продолжать и укреплять диалог и сотрудничество с еврейским народом в духе декларации Второго Ватиканского собора Nostra Aetate”, – говорится в письме.

Nostra Aetate (“В наше время”) – историческая декларация Второго Ватиканского собора 1965 года, которая кардинально изменила отношение Католической церкви к нехристианским религиям, в частности к иудаизму, и официально отвергла идею коллективной вины еврейского народа за смерть Иисуса.


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