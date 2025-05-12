 

Мнение: Почему одни соцсети популярнее других — неверная догадка

12.05.2025, 22:55, Разное
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Мне рассказывают, что соцсети сменяют друг друга на пьедестале популярности благодаря программистам. Дескать, в Живом Журнале были отсталые, немодные программисты. Потом появился Дзен, где работали хорошие программисты — с высшим математическим, которые на собеседованиях матрицы в уме интегрируют. А потом гении создали Телеграм, и вот там вообще космос — код инопланетного уровня от победителей международных олимпиад.

Реальность немного прозаичнее.

Программный код Живого Журнала удовлетворителен, на тройку. Если вписываться в стандартное поведение, то есть иметь меньше тысячи подписчиков и не заводить себе отдельного домена, то работа в ЖЖ не будет доставлять особенных неудобств.

Код Дзена уже откровенно плох. Укажу для краткости только на три очевидные проблемы:
— редактор текстов забагован, как лабораторная работа пятиклассницы на BASIC, с ошибками переписанная у соседа по парте;
— сослаться на конкретный комментарий в общем случае нельзя;
— разбанить единожды забаненного почти невозможно, так как поиск по забаненным… отсутствует.

И вот, наконец, недавно я решил расшириться ещё и на сияющий Телеграм, о гениальности разработчиков которого мне так убедительно рассказывали в комментариях (ссылка). На картинке к посту — вся суть интерфейса Телеграма. У меня монитор 43″, то есть с диагональю больше метра, но я вынужден теснить буквы в крошечное оконце размером со смартфон. И так в Телеграме всё — вплоть до необходимости проставлять ссылки вручную, так как они не копируются по Ctrl+V…

У каждой из этих трёх соцсетей есть очевидные и важные проблемы, которые не решаются годами. В Фейсбуке, ЮТубе, ВКонтакте, Тик-Токе тоже всё плохо, между двойкой с плюсом и тройкой с минусом. Хотя бы «на четвёрку» программисты не справились ещё нигде.

Обычно на этом месте начинают жаловаться, что от рядового программиста мало что зависит, что он просто выполняет спущенное сверху задание, и что годами висящие баги — это вина начальства, которое не умеет правильно расставлять приоритеты. Не соглашусь: небрежная работа отчётливо видна на всех уровнях. Фронтэнд ужасен, дизайн — плох, бэкэнд — очень плох, причём всё это явно с ведома руководства.

Вывод же из этого я делаю следующий: в чём бы ни заключались причины упадка и расцвета соцсетей, качество программирования явно не является определяющим фактором. В противном случае уже давно появилась бы соцсеть, которая решила бы технические задачи хотя бы на четвёрку и захватила бы после этого весь мир.

Источник: Место для дискуссий


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