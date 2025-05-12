Мнение: Паралич воли

Продолжим разбор интересных кейсов из моих психологических консультаций. Не так давно у меня был случай – ко мне обратилась женщина с просьбой проконсультировать, что ей делать во взаимоотношениях с своим сыном. Она считала, что у сына непонятный недуг – он отказывается бороться, ведет себя как утопающий, который попал в водоворот и внезапно сложил руки, позволяет потоку затащить себя на глубину, отказывается выгребать. Она, как мама, уже отчаялась предпринимать все возможное, призывать сына взять себя в руки, работать руками и грести. Она, конечно, сама со своей стороны пытается помочь, как-то поддержать Олега (так зовут сына), не дать ему пойти ко дну – но что она может, а сын уже явно махнул рукой на всё…

В общем, проблема у них в семье типовая для современных семей, особенно для тех, где сыновья-мальчики. Всё так или иначе сводится к перспективе попасть в армию, что многими воспринимается как настоящая угроза жизни, так как армия так или иначе ассоциируется с СВО и боевыми действиями на Украине. Да, я, конечно, сразу же указал, что по действующему законодательству срочная служба в армии не может вести к участию в СВО. Но, во-первых, все подобные ограничения в законах могут быть так или иначе обойдены (и не дают надежного утешения для матери), а, во-вторых, на тот момент уже шли боевые действия в Курской области, а тогда уже в новостях вовсю рассказывали об участии «срочников» РФ в Курской области, хотя бы даже в строительстве укреплений. В общем, ситуация была очень нервной и тревожной, и матери было трудно убедить себя, что ее сын, оказавшись в армии по призыву, будет при этом застрахован от участия в боевых действиях.

Далее – в моем Бусти, по ссылке https://boosty.to/sapojnik. Как вести себя в такой ситуации? Что делать в ситуации психологического надлома, уродующего много семей в РФ?