Археологи рассказали о последних минутах жизни семьи из Помпей

В августе 79 года произошло одно из самых трагичных и знаменитых извержений вулкана в истории планеты. Речь идет о Везувии. В результате этого события римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии оказались погребены под слоями вулканических отложений.

Вулкан выбросил столб раскаленного пепла высотой 33 километра, который затем обрушился на окрестности вместе с лапиллями — кусочками вулканической породы диаметром от двух до 64 миллиметров, образующихся при дроблении и остывании выброшенной магмы.

Самое серьезное разрушение нанес пирокластический поток — сверхгорячая смесь обломков лавы, пемзы, вулканического пепла и газов. С огромной скоростью он устремился вниз со склона вулкана, уничтожая все на своем пути.

Уже в конце извержения поток, хотя и слабый, но очень горячий, достиг Помпей и привел к дополнительным смертям. Из 10-20 тысяч жителей города почти 1,5-2 тысячи погибли. Их останки и следы тел, истлевших в пепле, находят до сих пор.

Некоторые не хотели покидать дома. Другие просто не успели. Кто-то искал убежище, кто-то бежал вместе с близкими, надеясь укрыться от каменного дождя и удушающего пепла.

Улицы Помпей рассказали, как город приспосабливался к римскому владычеству

Помпеи стали римской колонией лишь за 160 лет до извержения Везувия. Каменные плиты, пережившие катастрофу, хранят следы повозок, дождевых потоков, отпечатки ног. Каждая колея — словно страница дне…

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Одна из таких попыток выжить — история людей из дома, известного как дом Геллы и Фрикса. Это небольшое, но красиво оформленное здание располагалось в одной из жилых зон Помпей. Название дали по фреске в обеденной комнате: на ней изображены мифологические дети — Гелла и Фрикс, бегущие от злой мачехи на крылатом баране. Но на фреске Гелла падает в море и погибает. Как оказалось, сюжет оказался зловеще символичным.

Команда итальянских археологов под руководством Габриэля Цухтригеля (Gabriel Zuchtriegel), директора Археологического парка Помпей, опубликовала исследование о доме Геллы и Фрикса в журнале Scavi di Pompei. В статье ученые рассказали о предметах, а также об останках четырех человек, которые археологи нашли в столовой. Благодаря сочетанию археологических находок и особой методики восстановления вещей, сгоревших при извержении, Цухтригелю и его коллегам удалось восстановить последние минуты жизни этих людей.

Вулканический пепел, покрывший Помпеи в 79 году, стал одновременно разрушителем и консервантом. Когда извержение Везувия накрыло Помпеи, дома и люди оказались под толстым слоем горячего пепла и лапилли. Этот слой со временем остыл и «‎запечатлел» (сохранил форму) не только тел погибших, но и всего, что находилось рядом: мебели, одежды, личных вещей. Со временем органические материалы истлели, оставив пустоты в затвердевшем слое пепла.

Фрагменты крыши, которая обрушилась во время извержения Везувия / © Archaeological Park of Pompeii

Во второй половине XIX веке археолог Джузеппе Фиорелли разработал метод, который позволил заглянуть в прошлое. Ученые заливали гипс в полости, оставшиеся от разложившихся тел и предметов. Материал заполнял пространство, повторяя форму того, что исчезло за века. То есть давал точную копию утраченного предмета. Так появились знаменитые слепки тел помпейцев в позах агонии.

В доме Геллы и Фрикса команда сделала то же самое. Так исследователи обнаружили деревянную кровать и останки людей. Гипсовый слепок показал точные размеры и положение кровати. Оказалось, что она стояла у входа. На гипсовой «копии» видны следы давления — вероятно, ее прижимали к двери, скорее всего, так люди пытались сдержать лавину лапиллей.

Останки четырех человек нашли не в комнате с кроватью, а в соседней столовой. Это значит, что когда баррикада рухнула, они попытались бежать, но спастись не удалось — дом обрушился под ударом пирокластического потока. Это была раскаленная лавина из ядовитого газа и пепла. Такой поток не оставлял шансов.

Человеческие останки, обнаруженные в столовой / © Archaeological Park of Pompeii

Среди останков ученые обнаружили бронзовую буллу — амулет в форме шара, который римские свободнорожденные мальчики носили на шее до совершеннолетия. Считалось, что он защищает ребенка от зла.

Археологи пока не могут с уверенностью сказать, кем приходились друг другу четыре человека. С большой долей вероятности это была семья. Однако, возможно, среди них были и рабы. Может, хозяева вообще успели убежать, а эти люди искали укрытие в покинутом доме. В любом случае, ответ на поставленный вопрос даст ДНК-анализ, который исследователи уже проводят.

Некоторые скептики предположили, что погибшие не обязательно были родственниками. Как бы там ни было, они оказались теми, кто встретил смерть бок о бок. Именно такая деталь делает находку особенно трагичной.