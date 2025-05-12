Мнение: Погода Паршева в России

Подлая погода России

Кстати, грех не отметить, что в последние дни Россия как бы задалась целью наглядно подтвердить идеи “географического детерминизма” имени Паршева, то есть – что климат в России полное дерьмо. Сегодня днем подхожу к окну – батюшки! Мало того, что 8 мая в Москве всего плюс три градуса, так и еще валит буквально стеной снег! Пурга такая – собственного двора не видно.

И при этом еще и неумолчный стук, переходящий в грохот. Я еще пригляделся – так это даже и не снег. Это град! Ну ни черта себе… А снег, значит, был вчера. Как и “минус” за окном.

Хотя для нас, горожан, эта “снежная весна” – ну неприятность, не более. Даже автомобилисты не очень влетели – земля еще достаточно теплая; хотя надо признать, что почти все уже успели поменять зимние шины на летние. Да и как было не поменять – ведь в апреле было выше 20 градусов, то есть погода почти летняя. Более того, я еще, помню, 2 апреля обалдел: жарко, ночью встал открыть балкон – и… сплошной птичий щебет. Птицы! 2 апреля!! Никогда такого не было. Под окнами у меня много зелени, в конце мая-июне и соловьи заливаются – но чтоб так рано, в самом начале апреля… Как-то ненормально.

Но крестьяне и всякие садоводы, я смотрю, влетели с такой погодой капитальнейшим образом. Это в Москве было +18-22, а во всяком там Поволжье, пишут, вообще почти +30 стояло. Тоже в начале апреля! И деревья вовсю принялись зеленеть и зацветать. Чтобы, значит, в начале мая их накрыло самыми натуральными заморозками, а точнее – настоящим дубаком! Минус и снег! На зацветающие сады!

Просто подстава со стороны “матушки-природы”. А ведь вот эта подляна и есть суть “Русской погоды” – изменчивой, непредсказуемой и, что ни говори, подлой.

«Все мы радовались тёплому апрелю и ранней весне. Как быстро всё зазеленело и расцвело. Но ударившие в начале мая заморозки привели к катастрофическим последствиям. В ночь с 3 на 4 мая мороз был до минус пяти градусов. И это в период интенсивного цветения. Урожай погиб. Объёмы ущерба уточняются, но ситуация серьёзная. Такое произошло во многих хозяйствах», – прокомментировал глава региона”.

Это глава Липецкой области Артамонов. Заявил, что будет “просить помощи у федерального центра”. Какой, интересно? Урожай то ему Москва не вернет. В России живем. То снег, то град. А летом, не удивлюсь, если встанут африканская жара и дикая засуха. Такова она, “зона рискованного земледелия” (2024)

Это моя заметка в ЖЖ от 8 мая прошлого, то есть 2024 года. Насколько все-таки мы забывчивы на плохое – я ни о чем подобном, о заморозках в Москве – не помнил напрочь, хотя оно было всего лишь год назад. На 8 мая – пурга, град, снегопад, минус! Перечитал – батюшки! Как же мы это пережили тогда? И, самое главное – как мы переживем сейчас, когда происходит, почитай, то же самое, только еще позже, стало быть – еще ближе к лету?!

Сейчас у нас – 12 мая. На улице вроде как “тепло”, во всяком случае, плюс – семь градусов. Но, поскольку во всех домах уже отключили отопление, там – дубак, на улице тоже особо не погреешься. Ночью обещают тоже выше нуля, снега вроде как не будет. Но по ощущению – как будто наступает опять зима. Причем я уверен – в июне у нас еще будет удушающая жара, и я еще буду тосковать по сегодняшней “прохладе”. Все-таки действительно – подлая, очень подлая погода в России.