Дети съели больше калорий после пяти минут рекламы нездоровой пищи

Рандомизированное перекрестное исследование провела группа ученых во главе с профессором Ливерпульского университета (Великобритания) Эммой Бойланд, которая специализируется в вопросах детского здоровья и маркетинга продуктов питания. К эксперименту привлекли 240 учащихся школ от семи до 15 лет одного из регионов Англии.

В разные дни школьникам в течение пяти минут давали смотреть или слушать рекламу: в одном случае речь шла о пище с высоким содержанием сахара, соли и жиров, а в другом — о не связанных с едой товарах. Затем исследователи оценивали количество потребленных детьми калорий во время перекуса и обеда, которые им предлагали в течение дня. Кроме того, детей взвешивали и измеряли их рост, чтобы вычислить индекс массы тела. В исследовании также учитывали социально-экономический статус семей учащихся.

Сопоставив данные, ученые установили, что дети в среднем съедали на 130 килокалорий больше после воздействия рекламы вредной пищи. Эффект проявлялся независимо от социально-экономического положения участников и типа рекламы — будь то видео в соцсетях либо по телевизору, аудиоподкасты или статичные баннеры. Схожим образом действовала даже реклама, в которой фигурировали только торговые марки, а не сами продукты.

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Ученые отметили, что каждая дополнительная единица в индексе массы тела коррелировала с увеличением потребления пищи на 17 килокалорий. Это говорит о повышенной уязвимости детей с лишним весом.

«Даже кратковременное воздействие рекламы продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара может вести к избыточному потреблению калорий, а со временем — к набору веса, особенно у молодого поколения, которое более восприимчиво к рекламе и чьи формирующиеся пищевые привычки будут влиять на здоровье в течение всей жизни», — подчеркнула Бойланд.

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Результаты исследования актуальны, учитывая рост детского ожирения во многих странах. Для снижения его уровня в ряде государств уже рассматривают возможность ограничений на рекламу вредных продуктов. В частности, в Великобритании такие правила заработают с октября 2025 года: рекламу фастфуда в интернете запретят, а на телевидении ее показ разрешат только после девяти часов вечера.

Ранее другая научная работа показала: пяти дней с вредными перекусами достаточно, чтобы привести к негативным метаболическим изменениям в печени и мозге здоровых молодых людей без лишнего веса.