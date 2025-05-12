 

В магазинах начнут объявлять через громкоговоритель о покупках «нежелательных» товаров

12.05.2025, 20:53, Разное
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Минцифры начало пилотный проект по отслеживанию покупок нежелательных товаров – пока в соответствующий перечень внесены только средства контрацепции. Никаких ограничений на такие сделки накладывать не будут, но планируется, что о действиях покупателя узнает весь торговый зал.

«Концепция заключается в том, что электронная касса через громкоговоритель автоматически объявит о таком антиобщественном шаге покупателя… Все будут, условно говоря, знать, что человек приобретает контрацепцию, а значит, не хочет помогать государству в решении демографических проблем, а значит, хочет помешать государству, а значит, хочет помешать и обществу. То есть, недружественные действия осуществляет», – пояснили в ведомстве.

Чиновники рассчитывают, что некоторые россияне перестанут покупать такие товары, исходя из «естественного чувства стеснения и стыда». Остальных же внесут в соответствующий реестр для проведения разъяснительных бесед в будущем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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