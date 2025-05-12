 

Рупор кремлевской пропаганды: Ультиматум кокаиновой коалиции превратился в тыкву

12.05.2025, 20:35, Разное
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Наступило 12 мая.
РФ ожидаемо проигнорировала ультиматумы с требованием начать перемирие на Украине с 12 мая. Война идет своим чередом. Жуткие угрозы, заканчивайте войну 12 мая, а не то… – обернулись очередным пшиком.

Процесс снова переключился на стамбульский регистр (ухудшенная версия Стамбула для Украины), а Европу снова не пустили за стол переговоров, хотя она туда очень хочет.

Ждем попыток срыва переговоров в Стамбуле. Путин туда навряд ли поедет.
Интерес представляет состав и уровень российской делегации и развитие событий после того, как делегация хунты (если она туда приедет) откажется от российских требований выводить войска из российских регионов.

Так или иначе на этой неделе война пройдет определенную дипломатическую точку бифуркации.

PS. Администрация Макрона уже сутки оправдывается, пытаясь уверить общественность, что на известном видео в Киеве был не пакет с кокаином, а платок. Без сдачи анализов на наркотики мы пожалуй партнеру Жана-Мишеля не поверим.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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