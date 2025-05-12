Мнение: МП «Неинтересно!»

Представляю новое МП (Мобильное приложение) под названием «Неинтересно!» Оно посвящено тем, кто хотел бы поделиться и/или узнать мнение других людей о популярных произведениях в мире литературы, театра, фильмов и т.д. Допустим, человек сходил посмотреть спектакль, фильм или прочитал книгу, ему не понравилось, и он бы хотел поделиться своим мнением с публикой. При помощи данного МП он получает возможность высказать свое мнение или посмотреть мнение других.

Как обычно, МП при запуске предлагает пользователю две функции, которые нужно выбрать:

Я читатель (зритель)…………………Я хочу узнать мнение

(Хочу высказаться)…………………..(Хочу узнать оценки)

Человек выбирает функцию для себя, «тапая» по той или иной плашке.

Допустим, он выбрал «Хочу высказаться»:

ему предлагается вбить название книги и ее автора (например, «Война и мир» Лев Толстой), или название фильма или спектакля. Появляется кнопка

НЕИНТЕРЕСНО.

Тапая на эту кнопку, человек как бы ставит «плюсик» в графу «неинтересно» среди тех, кто назвал «Войну и мир» в списке «неинтересных».

Второе – если человек просто хочет узнать мнение.

Он видит варианты:

Книги……………………………. Спектакли…………………………… Фильмы

Выбирая что-то из этих списков, человек находит то, что хотел бы посмотреть. Допустим, он выбирает «Книги». Там он видит список названий книг, отсортированный по количество тех, кто считает их неинтересными. Например:

Книги

«Война и мир» Толстого…………………… 156

Цикады Володиной……………………………136

Блеск и нищета куртизанок Бальзака………………… 113

Третий Близнец Фоллета …………………………………… 101

И т.д.

Так же происходит со спектаклями и фильмами.

Цель, в чем прикол для юзера. Для покупателей это будет, с одной стороны, способ обрести смысл в своей увлеченности чтением или походами по театрам и кинотеатрам «я не зря читаю и смотрю – я доношу свое мнение об этом до общественности!»

Как на этом заработать. Понятно, что такой инструмент может быть отличным подспорьем для издателей, авторов, для киноделов и театральных деятелей – чтобы продвигать свои произведения и «топить» конкурентов».

Для потенциальных заказчиков. IT-группа Ахмеров занимается разработкой мобильных приложений, примерная цена разработки МП – 150 тысяч рублей. Обращайтесь в личку, ко мне – Алексей Рощин. Тел. +7915-823-1325 (вацап). МП «ЩАС СПОЮ», “Хорошая вещь”, «За и против», как и «Пойдем вместе», как и «Помощь зала», как и «Неинтересно!»- возможные варианты. Ищите в моем блоге по тэгу «Мобильное приложение»! Новые идеи – каждый день!