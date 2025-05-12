 

Дональд Трамп приветствовал освобождение “последнего американского заложника”

12.05.2025, 19:30, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп приветствовал освобождение из плена ХАМАСа Идана Александра, израильского солдата-одиночки, имеющего кроме израильского американское гражданство.

“Идан Александр, последний живой американский заложник, освобожден. Поздравляю его замечательных родителей, родственников и друзей!” – написал президент США в соцсети Truth Social.

К моменту написания этого сообщения Идан Александр еще не был доставлен Красным крестом на территорию Израиля.


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