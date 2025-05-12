Дональд Трамп приветствовал освобождение “последнего американского заложника”

Президент США Дональд Трамп приветствовал освобождение из плена ХАМАСа Идана Александра, израильского солдата-одиночки, имеющего кроме израильского американское гражданство.

“Идан Александр, последний живой американский заложник, освобожден. Поздравляю его замечательных родителей, родственников и друзей!” – написал президент США в соцсети Truth Social.

К моменту написания этого сообщения Идан Александр еще не был доставлен Красным крестом на территорию Израиля.