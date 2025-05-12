Мнение: Работа для разработчиков Мобильных приложений

Кстати, для тех программистов, кто хотел бы поработать в области разработки мобильных приложений. Вы можете обращаться ко мне, в нашу IT-группу Ахмеров, и, возможно, у нас будет для вас работа. Вообще, для полного цикла разработки МП необходимо три стадии:

1. Создание идеи МП, что именно мы делаем.

2. Разработка программного обеспечения МП, того, чтобы оно работало у юзеров на телефонах.

3. PR-раскрутка МП среди публики, создание условий для того, чтобы его захотели скачать себе на телефон как можно большее число обычных юзеров.

4. Привлечение потенциальных заказчиков МП со стороны коммерсантов/политиков/общественных деятелей, заинтересованных в том, чтобы с наибольшей отдачей использовать потенциал данного МП.

Для заинтересованных программистов. IT-группа Ахмеров занимается разработкой мобильных приложений. Обращайтесь в личку, ко мне – Алексей Рощин. Тел. +7915-823-1325 (вацап).Ищите в моем блоге по тэгу «Мобильное приложение»! Новые идеи – каждый день!