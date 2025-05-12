Следующего папу римского определят путём дистанционного электронного голосования

Римская курия приняла решение проводить следующие выборы папы римского с применением российской технологии дистанционного электронного голосования.

Католические чиновники полагают, что пришло время «отбросить архаику и задействовать по-настоящему современные решения, такие как блокчейн».

Благодаря специалистам ЦИК РФ в выборах смогут принимать участие до ста тысяч кардиналов. Голосование, как обещают, станет «прозрачным и беспристрастно выражающим мнение избирателей».

– Наша практика показывает, что там, где активно применяется дистанционное электронное голосование, нет места неприятным сюрпризам и всегда побеждают ответственные кандидаты с конструктивной позицией, – высказалась глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

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