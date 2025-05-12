Рупор кремлевской пропаганды: Уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки

Уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки

Ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности лица не должны работать во власти, уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В ходе заседания регионального правительства Хинштейн сообщил, что подготовлен список из более чем 70 сотрудников местных органов власти, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были освобождены от неё «по нереабилитирующим причинам».

«Люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки»,

https://russian.rt.com/russia/news/1476824-hinshtein-korrupciya-kurskaya-oblast – цинк

1. Когда сумма прямого ущерба государству перевалила за 4 млрд (сумма не окончательная), а бывшего губернатора и целый ряд персонажей приняли, уровень коррупции стал достаточно очевиден для всей страны. Тут еще интересно – возникнут ли вопросы по прошлому губернатору, при котором заключилась часть контрактов на строительство оборонительных сооружений. Знал или не знал, что творилось с подрядными организациями получавшими деньги на строительство полевых укреплений на границе.

2. Интересно было бы посмотреть на проверки расходования средств на строительства оборонительных сооружений в Брянской области. Не удивлюсь, если и там вскроется нечто подобное, с участием чиновников и подрядчиков. Там есть вопросы и по качеству оборонительных сооружений и по обеспечению местного БАРСа.

3. Хотелось бы видеть ужесточение законодательства для ответственных работников за воровство и коррупцию в условиях войны, даже с учетом моратория на применение смертной казни в стране.

4. По самому Хинштейну пока сложно судить каков он реально как управленец (тут интересно слушать мнения жителей области, особенно южных районов, которые пострадали от вторжения). Тему борьбы с коррупцией в регионе он в принципе неплохо отрабатывает. Само предложение запретить проворовашимся занимать какие-либо должности во власти – полностью поддерживаю. И это конечно должно касаться не только Курской области. а всех регионов и всего гос.аппарата в целом. Если человек наделенный властью ворует сотнями миллионов или даже миллиардами, какое вообще к нему может быть доверие после его отсидки?

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Источник: Colonel Cassad

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