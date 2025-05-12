В Перми синтезировали новые обезболивающие вещества для анальгетиков будущего

Статья с результатами опубликована в «Российском химическом журнале». Исследования в области синтеза новых соединений, которые можно использовать в качестве лекарств, являются важным направлением в развитии современной органической химии, так как это открывает путь к более избирательным препаратам с меньшим количеством нежелательных побочных эффектов.

Сегодня одна из серьезных задач современной фармацевтики – это подбор универсальной основы для лекарств, которую можно легко модифицировать. В этом плане производные 3-имино(гидразоно)фуран-2(3H)-она представляют наибольший интерес благодаря простоте их получения, а также высокой химической активности. Они также обладают широким спектром биологических действий – обезболивающим, противовоспалительным, противомикробным, противораковым.

На базе этих веществ ученые ПНИПУ совместно исследователями из ПГФА Минздрава, ИТМО, ПГНИУ и ННГУ синтезировали новый класс соединений — N-алкил-4-арил-2-ароилгидразинилиден-4-оксобутанамиды, которые могут стать основой для создания перспективных препаратов. В ходе синтеза получили несколько видов производных в виде растворимых бесцветных кристаллов.

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Обезболивающий эффект химики проверяли с помощью белых мышей. Полученные соединения вводили в виде суспензии в дозе 50 мг/кг. Спустя 30 минут их помещали на пластину, нагретую до 53,5°C, и замеряли время до появления болевой реакции (попытки убежать или облизывания лап). Результаты сравнивали с контрольной группой животных (без введения продукта).

Синтез и обезболивающая активность замещенных N-алкил-4-арил-2-ароилгидразинилиден-4-оксобутанамидов / © Екатерина Денисламова, «Российский химический журнал»

– По сравнению с контрольной группой синтезированные соединения в два раза увеличивают время до появления болевой реакции. А проверка веществ на острую токсичность позволила отнести их к IV классу — «практически нетоксичным препаратам». Даже в высоких дозах (1500 мг/кг) они не привели к гибели животных. Продукт демонстрирует выраженную обезболивающую активность в сочетании с низкой токсичностью, что подчеркивает перспективность дальнейших исследований этого класса соединений, – рассказывает Екатерина Денисламова, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат химических наук.

Синтезированные соединения ученых – это многообещающие вещества для создания новых обезболивающих препаратов с наименьшими побочными эффектами. Продукт сочетает простоту синтеза, высокую химическую активность и безопасность, что открывает новые пути исследования для российской фармакологии.