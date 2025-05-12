 

Израиль обратился в МУС с просьбой отозвать ордера на арест Нетаниягу и Галанта

12.05.2025, 15:55, Новости дня
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Израиль официально обратился к судьям Международного уголовного суда в Гааге (МУС) с просьбой отозвать ордера на арест главы правительства Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта. В настоящее время МУС продолжает рассматривать возражения Израиля по поводу юрисдикции суда над действиями Израиля во время войны в Газе.

Как пишет агентство Reuters, документ датирован 9 мая и подписан главой израильской делегации на суде в Гааге доктором Гиладом Ноамом.

Израиль также попросил МУС приказать прокуратуре приостановить расследование предполагаемых военных преступлений в секторе Газы.

МУС выдал ордера на арест главы правительства Биньямина Нетаниягу, бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также бывшего главаря военного крыла ХАМАСа Ибрагима аль-Масри (Мухаммада Дэйфа) в ноябре прошлого года. В феврале 2025 года ордер на арест Мухаммада Дэйфа был аннулирован после того, как прокуроры МУС сообщили судьям, что у них есть “достаточная и надежная информация” о том, что Дэйф был убит в июле 2024 года в Газе.


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