 

Японские ученые заставили цикад исполнить «Канон в ре мажор» Пахельбеля

12.05.2025, 15:25, Разное
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Музыкальное произведение «Канон в ре мажор» Иоганна Пахельбеля стало шедевром искусства, который подвергался интерпретациям на самых разнообразных инструментах — от железнодорожных гудков до резиновых цыплят. Недавно к этому списку добавился еще один крайне необычный «инструмент» – насекомое, оснащенное датчиками и стимулируемое электрическим током. Вместо привычной аранжировки для арфы или струнного квартета, эта версия «Канона» звучит с помощью скрипучих сигналов коричневой цикады.

Команда ученых из Университета Цукуба в Японии добилась этого «прорыва», имплантировав электроды в несколько цикад для управления их пением. Используя шумовые органы насекомых (которые называются тимбалами – это пара ребристых мембран в брюшке, которые при трении друг о друга создают характерные звуки) исследователи смогли синхронизировать пение с помощью электрических сигналов. Таким образом, они раскрыли потенциал хора цикад и представили миру, пожалуй, самое необычное исполнение «Канона». Исследователи также изучали оптимальные формы электрических сигналов для управления тембром и диапазоном высоты звука цикад.

В результате опыта, показанного в видео, было установлено, что насекомые воспроизводят звук в диапазоне, занимающем более 3 октав. Это соотносится со стандартным глокеншпилем оркестра. Кстати, Наото Нисида из Университета Цукуба, отметил, что насекомые были возвращены в природу «сравнительно невредимыми». Хотя появление этих музицирующих цикад на сцене Карнеги-холла маловероятно, японские ученые рассуждают о потенциале использования цикад в качестве аварийной звуковой системы в экстремальных ситуациях и при дефиците энергии.

Источник &#8212 University of Tsukuba


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