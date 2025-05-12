 

В России наладят выпуск рассасывающихся имплантатов для челюстно-лицевой хирургии

12.05.2025, 14:50, Разное
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Разработанные и запатентованные учеными НИТУ МИСИС магниевые сплавы обладают уникальными свойствами: биосовместимостью, оптимальными эксплуатационными свойствами. Инновационные методы изготовления заготовок позволяют регулировать скорость растворения материала. Благодаря тому, что фиксирующая конструкция постепенно замещается костной тканью, исчезает  необходимость в повторной операции.

«Первая инициативная клиническая апробация прошла на базе Российского университета медицины Минздрава России. Коллеги подтвердили перспективность разработанного подхода. Мы провели две операции – имплантаты показали высокую степень фиксации, резорбция прошла без осложнений. Это значимое достижение не только для научного коллектива НИТУ МИСИС, но и весомый аргумент в пользу перехода на новый уровень челюстно-лицевой хирургии. Сейчас совместно с индустриальным партнером в процессе получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора», – сказал директор передовой инженерной школы НИТУ МИСИС Александр Комиссаров.

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naked-science.ru

На стадии первых экспериментальных испытаний биорезорбируемых конструкций из магниевого сплава компания «Остео-Сайбер», с 2024 года резидент Фонда «Сколково», проявила интерес к разработке ученых. Сейчас компания планирует производить из магниевого сплава 18 видов изделий для травматологии и шесть для челюстно-лицевой хирургии, включая винты, пины и пластины.

«Мы прошли ключевой научный этап и выходим на рынок с готовым продуктом, который уже сейчас вызывает интерес в Индии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Благодаря партнерству с МИСИС и ведущими медучреждениями мы создали технологию полного цикла и готовы масштабироваться. Потенциал рынка огромен – и мы знаем, как его реализовать», – пояснила руководитель компании «Остео-Сайбэр» Маргарита Келлерман.

Проект реализован в рамках стратегического технологического проекта НИТУ МИСИС  «Биомедицинские материалы и биоинженерия» в рамках государственной программы «Приоритет-2030». Университет является координатором консорциума «Инженерия здоровья». Технология соответствует перечню критической продукции Минпромторга и направлена на импортозамещение в медицине.


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